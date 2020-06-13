فريق علمي من كلية المسيب ينجز بحثا علميا لاستخدام الطاقة الشمسية بتنقية الماء الخام

2020/06/13 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أنجز فريق علمي من كلية هندسة المسيب، ضم الدكتور علي جابر عبد الحميد والمدرس ميثم حسين رشيد التدريسيين في قسم هندسة الطاقة، بحثاً علمياً بشأن تصميم وتصنيع واختبار عاكس شمسي لتنقية الماء الخام.وقال الدكتور علي جابر، إن “البحث ركز على تصميم وتصنيع واختبار عاكس شمسي من نوع الحوض ذي القطع المكافئ لغرض […]

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