دراسة تؤكد أهمية الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا

2020/06/13 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت دراسة علمية حديثة دور كمامات الوجه في الحد من تفشي جائحة كورونا ، والتي تسببت بإصابة أكثر من7.7 ملايين شخص حول العالم.وفي دراسة أجراها باحثون في تكساس وكاليفورنيا، ونشرت نتائجها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، قارن علماء بين معدلات الإصابة بكوفيد-19 في كل من إيطاليا ونيويورك، قبل وبعد فرض ارتداء الكمامات.وتوصل […]

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