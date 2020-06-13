تقرير صحفي يكشف تطورات سيناريو استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا

2020/06/13 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن سيناريو استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.وكانت بعض التقارير قد زعمت مؤخرًا أن المباريات المتبقية بثمن نهائي دوري الأبطال، ستقام في لشبونة، ما يجعل أندية برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي تخسر ميزة لعب لقاء الإياب في معقلها.ووفقًا لصحيفة “ليكيب”، فإنه لا […]

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