تطور مقلق.. تسجيل وفيات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين وارتفاع الإصابات في ذي قار

2020/06/13 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق”، إن “محافظة ذي قار سجلت، 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد”.وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 17770، ومجموع حالات الشفاء 6868، فيما يبلغ […]

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