بالصور.. عوائل السجناء السياسيين يقطعون الطريق السريع بين بغداد والمحافظات الجنوبية

2020/06/13 | 11:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانية افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بقطع الطريق السريع بين بغداد والمحافظات الجنوبية من قبل عوائل السجناء السياسيين احتجاجا على قطع رواتبهم.وقال المصدر لـ "كلكامش برس"، ان "العشرات من عوائل المستفيدين من قانون السجناء السياسيين اقدموا صباح اليوم على الطريق السريع بين بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجا على قطع رواتبهم".واضاف، ان "الطرق التي تم قطعها تربط بغداد والديوانية والبصرة وذي قار ".

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