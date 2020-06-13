الأمم المتحدة تحذر من شبح مجاعة عالمية

2020/06/13 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نبه خبير في منظمة الأمم المتحدة ، مؤخرا، إلى أن البشرية ستعاني أزمة مجاعة عالمية في المستقبل، من جراء التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح مسؤول البحوث والرصد في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عريف حسين، أن ما حصل خلال السنوات الأربع الماضية، أدى لزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون جوعا حادا.[…]

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