وزارة الصحة: حظر التجوال الشامل كان هدفه كسر سلسلة انتشار وباء كورونا

2020/06/13 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت دائرة الصحة العامة أنَّ حظر التجوال الشامل كان هدفه كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا للحد من انتقاله بين المواطنين بالسرعة الكبيرة.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، إنَّ ازدياد الإصابات بفيروس كورونا قد يؤدي لإعلان قرار الحظر الشامل في البلاد بسبب الأرقام الكبيرة والمربكة ضمن الموقف الوبائي اليومي، فضلاً عن العمليات الكبيرة التي أجرتها الفرق الصحيَّة بالمسح الميداني الفعال خلال الأسبوعين الماضيين.

ونوه الحلفي الى وجود مقترحٍ أو رؤية تم تقديمها الى خلية الأزمة النيابيَّة لإبقاء حظر التجوال الشامل الى تموز المقبل، ولكن لم يجر اعتماده او التفاعل معه حتى الآن لأنها لم تصل الى مرحلة خطيرة تدفعها الى هذا الخيار، مشيراً الى أنَّ تمديد حظر التجوال الشامل أو رفعه يعتمدُ على خطورة الموقف وليس على عدد الإصابات.

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