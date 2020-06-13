الحشد ينفذ عملية تفتيش لملاحقة “داعش” شرق صلاح الدين

2020/06/13 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ اللواء 21 للحشد الشعبي، السبت، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “ داعش” الاجرامي شرق محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء 21 نفذ عملية أمنية لتفتيش جميع المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “العملية تهدف لمنع تسلل داعش واستهداف المدنيين […]

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