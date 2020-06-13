اليوم.. برشلونة يخوض أولى مبارياته بعد أزمة كورونا

2020/06/13 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف نادي برشلونة الإسباني أولى مبارياته اليوم السبت بعد التوقف منذ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.ويحل برشلونة ضيفاً على ريال مايوركا، ضمن مباريات الجولة 28 لليجا.وتوقفت مباريات كرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا، واستأنفت الليجا من جديد يوم الخميس الماضي.ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال

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