2020/06/13 | 12:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف تقرير لـ صحيفة عربيةعن تلقي حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي الذي بدأ الخميس بين العراق والولايات المتحدة، إشارة إلى استعداد أميركي لدعم حملة تنمية شاملة في العراق، لقاء التعاون على تحجيم دورالفصائلالتابعة لإيران.

ولم يستبعد التقرير " أ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تعلن استعدادها عن تنمية شاملة لـ بغداد مقابل تحجيم دور الجهات التابعة لـ ايران) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تعلن استعدادها عن تنمية شاملة لـ بغداد مقابل تحجيم دور الجهات التابعة لـ ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).