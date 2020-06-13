2020/06/13 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحتْ الممثلُ المقيم لبرنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، السبت، عن تنفيذ اكثر من 2380 ‪ مشروعا في العراق ضمن جهود إعادة الاستقرار، مع مساعدات نقدية للمجتمعات الفقيرة ومنح للأسر التي تعيلها نساء.وقالت أحمد، إن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم حكومة العراق في عدد من البرامج، وهناك برنامجان رئيسان يتم تنفيذهما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة: حصلنا على 1.3 مليار دولار من 27 جهة مانحة لانجاز مشاريع للعراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة: حصلنا على 1.3 مليار دولار من 27 جهة مانحة لانجاز مشاريع للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).