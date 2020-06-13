تركيا توسع نفوذها في سوريا و تفرض استبدال الليرة السورية بعملتها التركية في التداول

2020/06/13 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المباحثات تتواصل بين الجانب التركي و”حكومة الإنقاذ الوطني” حول اعتماد مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب على الكهرباء التركية، وأن المباحثات في مراحلها الأخيرة حيث ستعتمد المنطقة على الكهرباء التركية في المستقبل … Readmore

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