تسجيل 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا في ذي قار

2020/06/13 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في ذي قار، السبت، بتسجيل 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “محافظة ذي قار سجلت، 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد”.وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 17770، ومجموع حالات الشفاء 6868، فيما

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