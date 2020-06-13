الإعلام الأمني: الحشد الشعبي كالجبال الرواسي التي تحفظ أرض الوطن

2020/06/13 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت بياناً في الذكرى السادسة لفتوى الجهاد الكفائي ،فيما أشارت إلى أن يوم 13 من حزيران كان وسيبقى عنوان البطولة والإباء.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): “تمر الأيام إلا أن فيها ما يجعلنا نقف عنده طويلاً ونستذكره بكل تفاصيله لما فيه من لحظات جعلت […]

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