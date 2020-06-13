2020/06/13 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بتحقيقه لقب أول فنان عربي، وإفريقي ينال درع يوتيوب الماسي، ليكون ثاني عربي حقق درع، بعد اليوتيوبر الشهيرة “نور ستار”، لكنه أول فنان في الساحة الفنية العربية يبلغ هذه المرتبة التي تعكس تفوق زمن يويتوب مبرهنا أنه الأكثر جماهيرية في القارة السمراء والعالم العربي.وتمكن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عشية […]

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