إصابة ابنة فريد شوقي بكورونا

2020/06/13 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عبير ابنة الممثل الراحل فريد شوقي، عن إصابتها بفيروس كورونا بسبب رفضها إحراج رجل سلم عليها في العمل.وقالت عبير خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: “رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد ايده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى […]

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