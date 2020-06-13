واشنطن: حوارنا مع بغداد هام وإيران لديها نوايا سيئة في العراق

2020/06/13 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من الحوار الذي عقد بين العراق والولايات المتحدة، أكدت الخارجية الأميركية أن لإيران نوايا مشينة في العراق، والحوار مع بغداد هام للغاية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان اورتاغوس في تصريح، إن واشنطن لا تتعامل مع بغداد كمنطقة حرب، مشيرة إلى أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين لا يقتصر على مناقشة الوجود العسكري، بل أيضا لتعزيز العلاقة الثنائية والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تبقى الدولة الأولى في العالم التي تقدم المساعدات الإنسانية للعراق، ما يعزز الشراكة بين البلدين، مؤكدة أن أميركا تريد سيادة واستقرار العراق.

وأضافت، أن إيران تتطلع لتحويل العراق إلى دولة يمكنها السيطرة عليها، وأن الدعم الإيراني للميليشيات في العراق كان مزعزعا لاستقرار البلاد، مبينة أن الهدف الأساس من دعم إيران للميليشيات في العراق هو من أجل تعزيز المذهبية وتمزيق وتفريق الشعب العراقي.

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