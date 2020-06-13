تحالف الفتح: ندعم الحوار بين واشنطن وبغداد بشأن انسحاب القوات الأميركية

2020/06/13 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب حامد الموسوي، دعم تحالف الفتح لحوار جدي بين بغداد وواشنطن بشأن قضايا مهمة بينها انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وقال الموسوي ان الجانب الأميركي يحاول ان يخرج بمنجز للولايات المتحدة خلال هذه المفاوضات، وان المهم في المفاوضات الحالية هو خروج القوات الأميركية من العراق.

واكد ان الورقة الوحيدة التي تستخدمها اميركا هو تفويضها بالمساعدة بمحاربة داعش، معتبرا ان دعم تحالف الفتح وباقي القوى السياسية للمفاوض العراقي أدى لترهيب الجانب الاميركي.

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