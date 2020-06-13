(فيديو) تجدد المظاهرات في السويداء بهتافات ضد “بشار الأسد”

2020/06/13 | 12:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من أهالي محافظة #السويداء صباح اليوم بمظاهرة جابت شوارع عدّة في المدينة وهتفت ضد الرئيس السوري “#بشار_الأسد” وعائلته، كما أطلقت هتافات ضد النظام الحاكم في البلاد.وتجمع عشرات الأهالي في إحدى ساحات المدينة…

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