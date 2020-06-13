فصائل عسكريّة «متشددة» تشكّل غرفة عمليّات جديدة في إدلب

2020/06/13 | 12:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة من الفصائل العسكريّة في محافظة إدلب تشكيل غرفة عمليّات عسكريّة جديدة في المنطقة تحت اسم «فاثبتوا».وأصدرت عدّة فصائل عسكريّة بينها تنظيم «حرّاس الدين» بياناً قالت فيه: «دفعاً لصيال المعتدين وكسراً لمؤامرات المحتلين…

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