في السعودية.. خوذات ذكية لرصد المصابين بكورونا

2020/06/13 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام خوذات ذكية لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب فرز من تتم ملاحظته باشتباه إصابة، وذلك في عدد من المواقع العامة وداخل الأسواق التجارية وبعض المواقع الحيوية وأماكن التجمعات؛ في محاولة للحدِّ من انتشار الفيروس، في محاولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، برصد درجات حرارة المتسوقين في هذه المواقع.وأوضح أمين […]

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