المالية النيابية: البرلمان يعتزم التصويت على قرار تحديد الاقتراض الداخلي والخارجي

2020/06/13 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزمُ مجلسُ النوابِ التصويتَ على قرار يحدد الاقتراض الداخلي ب40 تريليون دينار والخارجي ب5 مليارات دولار.وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار، إن “اي استقطاعات من رواتب الموظفين لابد ان تكون بقانون يصوت عليه داخل مجلس النواب”.واضاف أن “اللجنة المالية اجتمعت مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الوزارتين والمستشارين من اجل التوصل […]

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