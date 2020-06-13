“هاكان” في بغداد لحجز موقع تركيا في المفاوضات الاميركية

2020/06/13 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العرب”، السبت، عن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان السرية لبغداد، مبينا انه جاء لاستطلاق المزاج السياسي بالتزامن مع انطلاق المباحثات بين واشنطن وبغداد وحجز موقع اقتصادي مستقبلي لبلاده .ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصادر سياسية قولها ان “زيارة فيدان إلى بغداد استهدفت استكشاف […]

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