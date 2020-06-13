الإرشاد الديني في شرطة كربلاء تنفذ حملات تثقيفية للحد من كورونا

2020/06/13 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..بدأت شعبة الإرشاد الديني التابعة لقيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، بتنفيذ “حملات تثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة “.وقال مصدر في قيادة الشرطة لــــ ( المستقلة ) إن “الشعبة دعت عبر هذه الحملات الى تجنب التجمعات والالتزام بقرار حظر التجوال الصحي لما له […]

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