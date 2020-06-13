مقابل دولار واحد يمكنك شراء منزل في ايطاليا

2020/06/13 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قررت قرية إيطالية صغيرة، عرض منازلها للبيع، مقابل يورو واحد فقط، في خطوة لإنعاش السياحة والاقتصاد فيه واعادة إحياء القرية.

ويستطيع المشتري اقتناء منزل في سينكيفروندي الجميلة مقابل يورو واحد فقط، كما سيتعين عليه دفع مبلغ 250 يورو سنويا لبوليصة التأمين، حتى يتم الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد.

وسيتوجب على المشتري ترميم المنزل الجديد في القرية، خلال 3 أعوام فقط، وإلا سيتعرض لغرامة مالية تبلغ 20 ألف يورو.

وكجزء من الصفقة ، يجب على المشترين إعطاء وديعة تأمين قابلة للاسترداد بقيمة 5000 يورو (5585 دولارًا) وتجديد منزلهم في غضون ثلاث سنوات.



تتراوح عمليات التجديد بين 100 و 700 يورو للمتر المربع (111 دولارًا إلى 782 دولارًا لكل 10 أقدام مربعة)

ويجب على المشترين أيضا إعداد مشروع لتجديد واستعادة الممتلكات في غضون سنة واحدة من تاريخ الشراء وبدء العمل في غضون شهرين من تاريخ إصدار رخصة البناء.



إذا فشلوا في ذلك ، يحق للبلدية مصادرة السياسة.

وسيكون هناك أيضًا نفقات أخرى متعلقة بالعمل وضرائب سنوية ، والتي يمكن أن تتراوح من 2500 إلى 4000 يورو (2793 دولارًا إلى 4469 دولارًا) ، وفقًا للحالة 1 يورو.

وتم اتخاذ قرار إعادة ترميم المناطق المهجورة في القرية بعد تفشي فيروس كورونا، الذي دمر الاقتصاد في قرى إيطالية عديدة، من بينها قرية سينكيفروندي.

وتمتاز القرية بمناخ بحر المتوسط المعتدل، كما أنها محاطة بالتلال الخلابة، ويمر بقربها نهرين.

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