مساعد وزير الخارجية الأمريكي: المفاوضات لم تناقش جدولة انسحاب القوات

2020/06/13 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … قدم مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر احاطة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، فيما أكد ان المفاوضات لم تناقش جدولة انسحاب القوات الأميركية .ونقل موقع وزارة الخارجية الاحاطة التي ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن شينكر قوله ردا على اسئلة الصحفيين” دعونا حكومة العراق إلى الدخول في حوار استراتيجي […]

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