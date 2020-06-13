علماء: كورونا يتطور ببطء شديد ولن يتحايل على اللقاح

2020/06/13 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن علماء أمريكيون من جامعة جونز هوبكينز، أن شكل فيروس كورونا حاليا لا يختلف كثيرا عن بنيته عند نشأته في ووهان الصينية، هذا يعني أن اللقاح المطور سيحمي من الفيروس لعدة سنوات.وقال عالم الأحياء الجزيئية في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكينز، الدكتور بيتر تيلين، في بيان لصحيفة “واشنطن بوست”: “شهد الفيروس […]

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