إصابة النجم “أحمد راضي” بفيروس كورونا

2020/06/13 | 13:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، السبت، بإصابة النجم العراقي لكرة القدم أحمد راضي بفيروس كورونا.وقال المصدر ، إن ” النجم العراقي السابق لكرة القدم أحمد راضي شخصت اصابته بفيروس كورونا”.وأضاف، أنه “تم نقل راضي إلى مستشفى ابن الخطيب في بغداد”.

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