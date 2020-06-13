وزارة التربية: 700 ألف طالب وطالبة سيشاركون في الامتحانات الوزاريَّة للمرحلتين المتوسطة والإعداديَّة

2020/06/13 | 13:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، السبت، عن أنَّه من المؤمل أنْ يشارك بأداء الامتحانات الوزاريَّة النهائيَّة ما يقارب الـ 700 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والإعداديَّة خلال الدور الأول من العام الدراسي الحالي (2019 ــ 2020).وقال مصدر خاص في المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة بحسب الوكالة الرسمية وتابعته وكالة صدى ، إن “الوزارة تعملُ على

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