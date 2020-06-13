نقل أحمد راضي الى المستشفى بعد الاشتباه باصاباته بفيروس كورونا

2020/06/13 | 13:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أفاد مصدر طبي، اليوم السبت، بنقل النجم العراقي لكرة القدم أحمد راضي الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس" إن " النجم العراقي السابق لكرة القدم أحمد راضي نقل الى مستشفى ابن النفيس وسط بغداد بسبب الاشتباه باصابته بفيروس كورونا".

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