الأمن والدفاع النيابية: الحكومة ملزمة بتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية

2020/06/13 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، أن موقف اللجنة واضح وثابت من إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد ومنها الأميركية.

وقال آمرلي، إن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأجنبية والأميركية كافة من البلاد، ويجب أن يكون قراراها شجاعا وقويا، مشيرا الى ان التبادل التجاري والاقتصادي سواء مع واشنطن أو أية دولة أخرى، لا مشكلة فيه طالما يخدم مصلحة البلاد، شريطة سحب جميع القوات العسكرية من العراق.

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