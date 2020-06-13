نائب تركماني: وزارة الدولة للمكون دون واجبات وبناية ولن تكلف خزينة الدولة عبئا

2020/06/13 | 13:17 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر البياتي، السبت، ان وزارة الدولة للمكون التركماني والتي تم الاتفاق عليها ستكون عليها دون واجبات او بناية ولاتكلف خزية الدولة اي عبء.

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة التي تم الاتفاق على تشكيلها واستيزار وزير لها من المكون التركماني ستكون دون بناية او واجبات خاصة، حيث سيكون لها مكتب في الامانة العامة لمجلس الوزراء وموظفين لايتجاوز عددهم مابين 5-10 موظفين"، مبينا ان "هذه الوزارة لن تشكل عبء مالي على ميزانية الدولة كما يحاول البعض تفسير الامر، حيث ان هنالك جيش من المستشارين موجودين في الرئاسات الثلاث ويستلمون رواتب ومخصصات ربما اكثر من الوزراء ولديهم حمايات ومخصصات كبيرة".

واضاف البياتي، ان "هذه الوزارة ستكون رسالة اطمئنان للمكون التركماني وجماهيره الكبيرة، على اعتبار ان جهودهم ووجودهم وتضحياتهم مقدرة في بلدهم، وسيكون لهم تمثيل ووجود في مكان صنع القرار ومشاركين في خدمة بلدهم"، لافتا الى ان "ممثلي المكون سبق لهم والتقوا رئيس الوزراء قبل حسم الوزارات السبعة المتبقية وتم تقديم اسماء مرشحين تكنوقراط ومهنيين وتركنا الخيار له لاختيار الانسب منهم".

واكد البياتي، انه "بعد التصويت على الوزارات المتبقية وحتى اليوم لم يلتقي ممثلوا المكون مع رئيس الوزراء بانتظار اللقاء معه بغية الاستماع لوجهة نظره وحينها سيتم حسم القرار حول المعطيات الجديدة"، داعيا رئيس الوزراء "للاسراع بحسم اختيار مرشح وزارة الدولة لعدم وجود اي عوائق امامه وهنالك شبه اجماع داخل البرلمان على تولي حقيبة وزارة من المكون ولايوجد اي عبء مالي او مانع قانوني لاستكمال هذه الوزارة".

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