2020/06/13 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدهور الحالة الصحية للنجم الدولي السابق أحمد راضي ونقله إلى المستشفى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدهور الحالة الصحية للنجم الدولي السابق أحمد راضي ونقله إلى المستشفى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدهور الحالة الصحية للنجم الدولي السابق أحمد راضي ونقله إلى المستشفى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).