المنطقة العربية على موعد مع حدثين فلكيين بيوم واحد

2020/06/13 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​تشهد المنطقة العربية في الأيام القادمة حدثان فلكيان مميزان يمكن للمواطنين رصدهما في المنطقة بشكل واضح.وأشارت صحيفة “طقس العرب” المتخصصة بالطقس والفلك، إلى أن يوم الأحد القادم بتاريخ 21 حزيران 2020، ستشهد المنطقة الانقلاب الصيفي وكسوف الشمس في يوم واحد.ونوهت الصحيفة إلى أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهد في هذا اليوم موعد الانقلاب الصيفي، […]

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