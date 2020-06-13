كولين كابرنيك و لبرون جامس و الحقيقة كاملة [ بشأن إحترام أو عدم إحترام علم البلاد ] - شادي الشماوي

2020/06/13 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 651 ، 8 جوان 2020 https://revcom.us/a/651/bob-avakian-colin-kaepernick-lebron-james-and-the-whole-truth-en.html( ملاحظة : جزء العنوان الوارد بين معقّفين من وضع المترجم )في هذه الأيّام الأخيرة ، مع حركة الإح ......





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