لماذا الخوف من الانتخابات المبكرة ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/13 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن التأخر في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفراز السلبيات والحقيقة تأتي من خلال المعلومات المستخلصة من خلال التجربة والواقع الملموس وعلاقتها بالسبب والنتيجة من خلال الفترة الزمنية لنظام الحكم.



نواب الشعب من أبناء الشعب العراقي وينتمون إليه من خلال انتمائهم للوطن والشعب ووصلوا إلى قبة البرلمان من خلال ثقة الشعب بهم وقبل فوزهم عرضوا برنامجهم الانتخابي المزدحم بحب الشعب والإخلاص له والتفاني من أجله و ......





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