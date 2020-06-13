أخطاء القرآن اللغوية: 6) الأخطاء النحوية ونظرية الإلتفات - سامي الذيب

2020/06/13 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب ذكرنا في مقال سابقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676207بأن الأخطاء اللغوية في القرآن تنقسم إلى 11 نوعوسنعرض هنا النوع السادس منها: الأخطاء النحوية ونظرية الالتفاتالكلام في لغة العرب، إما أن يصدر من جهة التكلم أو الخطاب أو الغيبة.



كما يصدر أيضًا بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع.



ويصاغ الكلام في زمن المضارع أو الماضي أو الأمر.



واستعمال حال بدلًا من الآخر يعتبر خطأً ن ......





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