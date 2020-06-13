2020/06/13 | 13:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم طيف سامي محمد السعيدي مبينة ان هذا الكتاب مزور وان الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الامن الصحي للبلد وارباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تنفي إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تنفي إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).