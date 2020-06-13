2020/06/13 | 13:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الصحة، تطبيق حظر التجوال الجزئي ابتداءً من غدٍ الأحد في العاصمة بغداد وجميع المحافظات، متوعدة المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح، إن التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة، وعرضت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: حظر جزئي يبدأ من يوم غد تصاحبه عقوبات صارمة بحق المخالفين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: حظر جزئي يبدأ من يوم غد تصاحبه عقوبات صارمة بحق المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).