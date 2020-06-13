الأعرجي: قرار الكاظمي باسترجاع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين شجاعة رجل دولة

2020/06/13 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، بقرار الكاظمي استرجاع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين.

وقال قي تغريدة على حسابه بتويتر، إن تراجع السيد الكاظمي عن قرار فرض الضرائب على رواتب المتقاعدين، دليلٌ على نكران الذات والاعتراف بالخطأ وتصحيحه، مبينا أن هذه هي الشجاعة التي يجب أن يتحلى بها رجل الدولة.

وأضاف الأعرجي، أن ما يُعاني منه العراق اليوم هو بسبب إصرار بعض القيادات على أخطائها.

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