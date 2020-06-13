وزير الصحة يزور محافظة بابل ويبحث مع محافظها ومدير عام دائرة صحة بابل الواقع الصحي فيها وآخر المستجدات لفيروس كورونا

2020/06/13 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي اليوم السبت محافظة بابل والتقى مع محافظها الأستاذ حسن منديل ومدير عام صحة بابل الدكتور محمد هاشم الجعفري في مقر دار الضيافة بمحافظة بابل.وأكد الوزير ان الوزارة تبدي دعمها الكامل للنهوض بواقع الخدمات الصحية في المحافظه وتذليل كافة المعوقات مشيدا بجهود الملاكات الطبية والصحية في محاربة جائحة

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