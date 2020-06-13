2020/06/13 | 13:36 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

دعت كتلة بدر النيابية، السبت، المفاوض العراقي الى أن يتمتع برؤية استشرافية حقيقية لطبيعة المشاكل داخل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بدر: أميركا عززت قواتها في العراق مستغلة الظروف الأمنية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بدر: أميركا عززت قواتها في العراق مستغلة الظروف الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).