تدهور الحالة الصحية للنجم الدولي العراقي

2020/06/13 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، السبت، بالاشتباه بإصابة النجم الدولي السابق أحمد راضي بفيروس كورونا....

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