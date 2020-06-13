انطلاق عملية تمشيط في حاوي العظيم لتعقب زوارق “داعش”

2020/06/13 | 13:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]كشف مصدر امني في ديالى، السبت، عن انطلاق عملية تمشيط محددة الاهداف في حاوي العظيم قرب الحدود مع صلاح الدين شمال المحافظة.

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