محترف وحيد ينجو من الاستغناء في كتيبة النوارس

2020/06/13 | 13:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف نادي الزوراء الرياضي، ان هناك محترف وحيد نجى من الاستغناء وسيمثل صفوف النوارس الموسم المقبل.

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