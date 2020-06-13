بالوثيقة،، العراق يتفق على رفع قيود السفر مع تركيا

2020/06/13 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت سفارة العراق في تركيا، الاتفاق على رفع قيود السفر بين البلدين عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية.وذكرت وثيقة للسفارة أطلعت عليها “يس عراق”، ان أنقرة قررت “فتح الحدود البرية والجوية امام دخول وخروج مواطني الدول الاجنبية، عدا الحدود البرية مع إيران”.وبحسب الوثيقة، فقد اشترطت السلطات التركية، مراعاة التدابير الوقائية الصحية […]

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