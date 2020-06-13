العرداوي لـ”العهد نيوز”: الفتوى المباركة والحشد الشعبي اوقفا المشروع الصهيوامريكي بتقسم العراق

2020/06/13 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير في الشان السياسي عباس العرداوي، الى ان الفتوى المباركة للمرجعية العليا وتاسيس الحشد الشعبي المبارك استطاعا ايقاف المشروع الصهيو امريكي لتقسم العراق.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “المشروع الصهيو امريكي اراد اكتساح العراق بعصابات داعش الارهابية والتي ظنت انها ستستطيع تنفيذ تلك الاجندة بتقطيع وتقسيم العراق لكن الفتوى المباركة […]

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