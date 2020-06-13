في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي.. خلية الاعلام الامني: يوم 13 حزيران كان وسيبقى عنوان البطولة والاباء

2020/06/13 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بيانا بمناسبة ذكرى الجهاد الكفائي، مؤكدة انه كان وسيبقى عنوان البطولة والإباء.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “تمر الأيام إلا ان فيها مايجعلنا نقف عنده طويلاً ونستذكره بكل تفاصيله لما فيه من لحظات جعلت منه يوما مشهودا ففي مثل هذا اليوم من عام 2014 […]

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