مصدر: السياسي توفيق الياسري أصيب بفيروس كورونا وحالته حرجة

2020/06/13 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي من داخل مستشفى الديوانية العام، السبت (13 حزيران 2020)، بإصابة السياسي توفيق اليا...





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