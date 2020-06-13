الصحة تنفي إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفيروس كورونا

2020/06/13 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة، السبت ( 13 حزيران، 2020)، إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفيروس كورونا.

وقال...





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